Анна Асти через суд требует со Стаса Ярушина миллион рублей
30 марта 202521:00
Популярная певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) подала в суд на звезду сериала «Универ» Стаса Ярушина. Об этом сообщает «Комсмольская правда».
По информации КП, иск был подан в Арбитражный суд Москвы 24 марта. Однако заявительницей выступила не лично Анна, а её музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик».
Согласно данным сервиса Rusprofile, Анне принадлежит 50% компании, вторая половина находится в собственности АО «Копирус». За 2023 год фирма показала внушительные финансовые результаты: доход составил 280 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 65 миллионов рублей.
Причины иска остаются неизвестными, однако лейбл Асти требует от Ярушина 1 миллион рублей за нарушение авторских прав.
Это не первый судебный спор с участием Ярушина. Летом 2024 года рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) добилась взыскания с актёра и музыканта 2 миллионов рублей. Позднее стороны пришли к соглашению, по которому Ярушин обязался выплатить артистке 550 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru