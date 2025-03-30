Анна Асти через суд требует со Стаса Ярушина миллион рублей

Популярная певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) подала в суд на звезду сериала «Универ» Стаса Ярушина. Об этом сообщает «Комсмольская правда».

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По информации КП, иск был подан в Арбитражный суд Москвы 24 марта. Однако заявительницей выступила не лично Анна, а её музыкальный лейбл — ООО «Феникс Мьюзик».

Согласно данным сервиса Rusprofile, Анне принадлежит 50% компании, вторая половина находится в собственности АО «Копирус». За 2023 год фирма показала внушительные финансовые результаты: доход составил 280 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 65 миллионов рублей.

Причины иска остаются неизвестными, однако лейбл Асти требует от Ярушина 1 миллион рублей за нарушение авторских прав.

Это не первый судебный спор с участием Ярушина. Летом 2024 года рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) добилась взыскания с актёра и музыканта 2 миллионов рублей. Позднее стороны пришли к соглашению, по которому Ярушин обязался выплатить артистке 550 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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