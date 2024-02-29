Анна Хилькевич станет третьей ведущей «Новой Фабрики звезд»
Актриса Анна Хилькевич станет третьей ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ, пишет издание Intermedia.
Сообщается, что актриса будет вести музыкальное шоу по будням и поддерживать участников на протяжении всего сезона. Знаменитость заявила, что хочет поделиться опытом с конкурсантами.
Также ведущими проекта стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Они будут вести концерты по пятницам.
ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года. Ранее стало известно, что кастинг в шоу прошел сын шансонье Михаила Круга Александр, сообщает «Радиоточка НСН».
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