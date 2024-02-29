Анна Хилькевич станет третьей ведущей «Новой Фабрики звезд»

Сообщается, что актриса будет вести музыкальное шоу по будням и поддерживать участников на протяжении всего сезона. Знаменитость заявила, что хочет поделиться опытом с конкурсантами.

Также ведущими проекта стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Они будут вести концерты по пятницам.

ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года. Ранее стало известно, что кастинг в шоу прошел сын шансонье Михаила Круга Александр, сообщает «Радиоточка НСН».

