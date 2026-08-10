Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
Россия не вела никаких официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о якобы прошедших в Баку контактах по вопросу украинского урегулирования между представителями РФ и ФРГ.
По словам Галузина, официальных контактов с немецкой стороной по таким вопросам «не было и нет».
«Да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства», - подчеркнул замминистра.
В то же время Галузин указал на продолжающиеся неформальные встречи представителей различных общественных структур РФ и ФРГ.
Между тем замглавы МИД заявил, что для российской стороны неприемлем вариант заморозки конфликта на Украине, следует устранить его первопричины, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу