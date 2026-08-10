Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было

Россия не вела никаких официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о якобы прошедших в Баку контактах по вопросу украинского урегулирования между представителями РФ и ФРГ.