Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было

Россия не вела никаких официальных переговоров с Германией по вопросам урегулирования на Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о якобы прошедших в Баку контактах по вопросу украинского урегулирования между представителями РФ и ФРГ.

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По словам Галузина, официальных контактов с немецкой стороной по таким вопросам «не было и нет».

«Да и вряд ли они возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства», - подчеркнул замминистра.

В то же время Галузин указал на продолжающиеся неформальные встречи представителей различных общественных структур РФ и ФРГ.

Между тем замглавы МИД заявил, что для российской стороны неприемлем вариант заморозки конфликта на Украине, следует устранить его первопричины, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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