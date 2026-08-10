Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
Финальный этап сведения Международной космической станции с орбиты возложен на США. Об этом рассказал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос», начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко в беседе с ТАСС.
По его словам, для заключительного этапа создается специализированный корабль USDV (United States Deorbit Vehicle), который находится в активной разработке.
«Организационные и технические работы ведутся параллельно, синхронизируя сроки и требования. Также при сведении для управления ориентацией станции будут использованы два российских грузовых корабля "Прогресс"», - подчеркнул Кононенко.
По его словам, предстоящая миссия может считаться одной из самых значимых в истории космонавтики. Она уникальна завершением тридцатилетней эксплуатации МКС - крупнейшего рукотворного объекта на орбите, вся организационная, техническая и юридическая подготовка направлена на осуществление такой беспрецедентной операции.
Ранее «Роскосмос» и NASA договорились продлении совместной работы МКС до 2030 года, напоминает Ura.ru.
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