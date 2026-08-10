На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек

Один человек погиб, еще два пострадали при взрыве на Асачинском золоторудном месторождении в Камчатском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

«По предварительной информации, один человек погиб и еще двое пострадали. Они находятся в стабильно-тяжелом состоянии», - рассказали в ведомстве.

Решается вопрос об эвакуации раненых наземным или воздухом транспортом.

Как сообщил агентству представитель добывающего предприятия, взрыв прогремел не под землей, предварительно, взорвался баллон на строительной площадке очистных сооружений. Пострадали сотрудники подрядной организации, проводившей строительные работы.

Ранее в провинции Белуджистан в Пакистане угольная шахта обрушилась, предположительно, из-за взрыва метана, погибли 34 человека, пишет 360.ru.

