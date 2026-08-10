В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России

Свыше 60 тысяч человек в Приднестровской Молдавской Республике подали заявки на гражданство России. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский в беседе с «Известиями».

«В настоящий момент заявления на получение гражданства России в упрощенном порядке подали уже более 60 тысяч приднестровцев», — указал политик.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема в гражданство жителей Приднестровья. Они могут подать заявление на получение российского паспорта в упрощенном порядке благодаря отмене обязательных требований о пятилетнем сроке проживания в РФ после получения вида на жительство, сдаче экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства, пишет 360.ru.

