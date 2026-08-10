На Кубани при столкновении двух лодок один человек погиб, пять пострадали
Две моторные лодки столкнулись в Краснодарском крае, в результате погиб один человек. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным правоохранителей, ЧП произошло накануне вечером в устье 11-го канала, который проходит от Ахтарского лимана до шлюза № 8, близи хутора Садки в Приморско-Ахтарском районе. При столкновении лодок погиб на месте 20-летний мужчина. Пострадали еще пять человек - девочка 10 лет, 53-летний мужчина, женщины 40, 45 и 26 лет. Известно, что одна из лодок затонула, устанавливается ее водитель.
После инцидента следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа на реке Пим перевернулась лодка с шестью пассажирами, пятеро из них добрались до берега, еще одного разыскивали спасатели, пишет Ura.ru.
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