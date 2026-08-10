Над Россией уничтожили 456 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России более 450 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях. Также БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном.
Ранее в Севастополе сбили над морем 15 украинских БПЛА, из-за падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир, пишет Ura.ru.
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