Над Россией уничтожили 456 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России более 450 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областях. Также БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном.

Ранее в Севастополе сбили над морем 15 украинских БПЛА, из-за падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир, пишет Ura.ru.

