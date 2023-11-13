Хабенский назвал нынешнее время «самым честным и определенным»

Народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский считает, что сейчас «самое честное и определенное» время.

По его словам, недавно он оказался в компании людей, где был задан вопрос: что за эпоха нынче на дворе. Артист ответил: «Самая честная и определенная».

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«Раньше можно было попытаться проскочить между струйками, а теперь точно не получится. Либо ты сухой, либо мокрый», - сказал Хабенский в интервью ТАСС.

Ранее Хабенский уволил их МХТ актера Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву за высказывания против военной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:АктерыКонстантин Хабенский

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