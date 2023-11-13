Хабенский назвал нынешнее время «самым честным и определенным»

«Раньше можно было попытаться проскочить между струйками, а теперь точно не получится. Либо ты сухой, либо мокрый», - сказал Хабенский в интервью ТАСС.

Ранее Хабенский уволил их МХТ актера Дмитрия Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву за высказывания против военной операции на Украине.

