СМИ: Актера Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию

Народный артист РФ, актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева уволены из Московского художественного театра имени А.П. Чехова из-за антироссийской позиции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский подписал приказ об увольнении артистов. Отмечается, что причиной такого решения стали публичные высказывания Назарова относительно специальной военной операции и «антироссийские настроения» артиста.

«МК» пишет, что до увольнения Хабенский обсуждал со звездой сериала «Кухня» его позицию. Однако после того, как худрук увидел интервью Назарова на YouTube, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», он уволил артиста и его супругу.

Ранее стало известно, что Назаров негативно высказался о спецоперации на Украине, на фоне заявлений артиста был отменен его спектакль в Нижнем Тагиле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеатрыКонстантин ХабенскийАктерыМХТ им. Чехова
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