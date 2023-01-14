СМИ: Актера Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию
Народный артист РФ, актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева уволены из Московского художественного театра имени А.П. Чехова из-за антироссийской позиции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский подписал приказ об увольнении артистов. Отмечается, что причиной такого решения стали публичные высказывания Назарова относительно специальной военной операции и «антироссийские настроения» артиста.
«МК» пишет, что до увольнения Хабенский обсуждал со звездой сериала «Кухня» его позицию. Однако после того, как худрук увидел интервью Назарова на YouTube, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», он уволил артиста и его супругу.
Ранее стало известно, что Назаров негативно высказался о спецоперации на Украине, на фоне заявлений артиста был отменен его спектакль в Нижнем Тагиле.
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