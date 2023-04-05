Актер Назаров оштрафован за дискредитацию армии

Актер ранее выступал против спецоперации на Украине. В январе Назарова вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из МХТ им. Чехова, худруком которого является Константин Хабенский.

По словам Назарова, это решение Хабенского было ожидаемо и показало, что «неприкасаемых нет». СМИ сообщали, что Назаров и Васильева готовятся к гастролям в Израиле.





