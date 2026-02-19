«Покажите пример!»: Бурматов предложил депутатам лично бороться с догхантерами
Общественные инспекторы по защите животных существуют в России с 2018 года, отдельную должность создавать не нужно, подчеркнул в разговоре с НСН Владимир Бурматов.
В России существуют тысячи общественных инспекторов по защите животных, в их задачи входит и борьба с догхантерами, учреждение новой аналогичной должности не требуется, заявил в беседе НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В России надо учредить должность регионального инспектора по вопросам ответственного обращения с животными, сообщила агентству «Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Поводом для подобной инициативы стали участившиеся случаи отравления собак в Подольске, Екатеринбурге и Москве. Однако Бурматов подчеркнул, что в России подобная должность существует с 2018 года.
«Возникает вопрос, почему депутат, который это предложила, сама не пойдет работать таким инспектором. Возможно, она нашла бы себя в этом или пример бы показала. Инициатор инновации явно что-то пропустила. С 2018 года у нас есть общественные инспекторы по защите животных, их в стране тысячи. У них есть особый статус, им Росприроднадзор выдает удостоверения, у них есть полномочия по взаимодействию с МВД. Если у кого-то есть желание сделать систему более эффективной, все только рады будут, но надо начинать с себя. Показать инспекторам своим примером, как можно более эффективно работать или какие-то курсы организовать», - заметил он.
Ранее Правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев заявил «Радиоточке НСН», что пытаться конфисковать всех питомцев, пострадавших от жестоких хозяев, юридически будет крайне сложно. По его словам, более эффективно было бы юридически максимально усложнить процедуру приобретения питомца.
