Верховный суд напомнил о компенсациях за плохие коммунальные услуги

Управляющие компании обязаны полностью возмещать убытки и компенсировать моральный вред жильцам при некачественном оказании коммунальных услуг. Об этом заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

По его словам, споры о защите жилищных прав по-прежнему остаются для граждан одними из самых чувствительных, отмечает издание «Профиль».