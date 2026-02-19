Верховный суд напомнил о компенсациях за плохие коммунальные услуги

Управляющие компании обязаны полностью возмещать убытки и компенсировать моральный вред жильцам при некачественном оказании коммунальных услуг. Об этом заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

По его словам, споры о защите жилищных прав по-прежнему остаются для граждан одними из самых чувствительных, отмечает издание «Профиль».

Глава ФАС заявил, что изменения в тарифах ЖКХ с января не проводились

Особое внимание, как отметил глава Верховного суда, следует уделять делам, связанным с проживанием людей в аварийных и неблагоустроенных домах.

Краснов подчеркнул, что разбирательства между жильцами и управляющими компаниями из-за качества коммунальных услуг нередко вызывают общественный резонанс. Он указал, что в таких случаях именно управляющие организации должны нести ответственность и по требованию пострадавших полностью компенсировать причиненные убытки, а также моральный вред, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
