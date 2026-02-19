Цена нефти марки Brent превысила $72 впервые с конца июля

Мировые цены на нефть вечером в четверг усилили рост до 2-2,5%. Стоимость барреля Brent впервые с конца июля прошлого года поднималась выше отметки $72, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.05 мск апрельские фьючерсы на Brent прибавляли 2,27% к уровню предыдущего закрытия и торговались по $71,95 за баррель.