Цена нефти марки Brent превысила $72 впервые с конца июля

Мировые цены на нефть вечером в четверг усилили рост до 2-2,5%. Стоимость барреля Brent впервые с конца июля прошлого года поднималась выше отметки $72, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.05 мск апрельские фьючерсы на Brent прибавляли 2,27% к уровню предыдущего закрытия и торговались по $71,95 за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше $69 впервые с 29 сентября

Ранее в ходе сессии котировки кратковременно превышали $72 — впервые с 31 июля.

Фьючерсы на WTI с поставкой в марте к этому времени дорожали на 2,58%, до $66,73 за баррель, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:ЦеныНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры