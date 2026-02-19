Цена нефти марки Brent превысила $72 впервые с конца июля
19 февраля 202620:28
Мировые цены на нефть вечером в четверг усилили рост до 2-2,5%. Стоимость барреля Brent впервые с конца июля прошлого года поднималась выше отметки $72, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.05 мск апрельские фьючерсы на Brent прибавляли 2,27% к уровню предыдущего закрытия и торговались по $71,95 за баррель.
Ранее в ходе сессии котировки кратковременно превышали $72 — впервые с 31 июля.
Фьючерсы на WTI с поставкой в марте к этому времени дорожали на 2,58%, до $66,73 за баррель, передает «Радиоточка НСН».
