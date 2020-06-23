Пригожин разделил желание отменить все «коронавирусные» ограничения

«Я поддерживаю такое желание. Но хочу всех предупредить. Друзья, коронавирус все равно существует. И нам все равно не нужно отказываться от средств защиты, потому что если мы сегодня не будем заниматься собственной безопасностью, то мы однозначно окажемся на второй волне. И мне бы этого очень не хотелось, я хочу, чтобы мы как можно скорее забыли это как страшный сон», – прокомментировал он.

Также продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН сказал, что зрителям будет не хватать Михаила Ефремова в театре. Он признался, что по-человечески сочувствует артисту в связи со смертельным ДТП с его участием.