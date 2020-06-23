Пригожин разделил желание отменить все «коронавирусные» ограничения
Более 65% жителей России выступили за отмену всех мер, которые власти регионов вводили для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Работа.ру».
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН поддержал желание большинства россиян, но отметил, что в случае несоблюдения мер безопасности, вторая волна пандемии будет неизбежной.
«Я поддерживаю такое желание. Но хочу всех предупредить. Друзья, коронавирус все равно существует. И нам все равно не нужно отказываться от средств защиты, потому что если мы сегодня не будем заниматься собственной безопасностью, то мы однозначно окажемся на второй волне. И мне бы этого очень не хотелось, я хочу, чтобы мы как можно скорее забыли это как страшный сон», – прокомментировал он.
Также продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН сказал, что зрителям будет не хватать Михаила Ефремова в театре. Он признался, что по-человечески сочувствует артисту в связи со смертельным ДТП с его участием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru