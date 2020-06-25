Грымов о США: Политкорректность превратилась в медицинский случай

Юрий Грымов: «Это странное, точнее печальное явление, потому что очень много уделяют внимание Иосифу Сталину. Вспоминают его, говорят о нем, называют менеджером, и вот теперь этот памятник. Не понимаю, зачем, кому это надо. Уже доказано, каким он был монстром. Но нет, все хотят вернуться туда. И почему они не думают, что вернувшись туда, именно их арестуют просто так. Просто арестуют, а потом лет через 15 выпустят. Почему-то они думают, что их не коснется тот кошмар, который творил Сталин. Но в Нижегородской области теперь памятник есть. Если кто хочет, идите, кладите гвоздики этому монстру», – отметил он в эфире НСН.

