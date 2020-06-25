Грымов о США: Политкорректность превратилась в медицинский случай

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

«Унесенные ветром» снова доступны на HBO

Фильм «Унесенные ветром» снова стал доступен на HBO. Ранее киноленту убрали с сервиса на фоне массовых протестов в США.

Юрий Грымов: «Напомню, фильм убрали, потому что они посчитали, что он расистский. На самом деле, «Унесенные ветром» – это великий фильм. И те люди, которые его убирали, забыли одну маленькую вещь. Там играла темнокожая актриса, которая стала первой среди темнокожих в мире, кто получил «Оскар». Таким образом, убрав этот фильм, они тоже совершили расистский поступок. Вообще, мир переживает какие-то непростые времена. То, что называется политкорректностью, превращается в какой-то медицинский, клинический случай», – прокомментировал в интервью НСН Юрий Грымов.

2

В Нижегородской области открыли памятник Сталину

В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. По сообщениям СМИ, монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову. В церемонии открытия участвовали несколько сот человек.

Юрий Грымов: «Это странное, точнее печальное явление, потому что очень много уделяют внимание Иосифу Сталину. Вспоминают его, говорят о нем, называют менеджером, и вот теперь этот памятник. Не понимаю, зачем, кому это надо. Уже доказано, каким он был монстром. Но нет, все хотят вернуться туда. И почему они не думают, что вернувшись туда, именно их арестуют просто так. Просто арестуют, а потом лет через 15 выпустят. Почему-то они думают, что их не коснется тот кошмар, который творил Сталин. Но в Нижегородской области теперь памятник есть. Если кто хочет, идите, кладите гвоздики этому монстру», – отметил он в эфире НСН.

3

Число заболевших COVID-19 продолжает уменьшаться

Седьмой день подряд количество случаев заражения коронавирусом в России падает. Больше всего новых заболевших в Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском округе, в Санкт—Петербурге и Нижегородской области.

Юрий Грымов: «Я совершенно четко уверен, что все-таки гигиена нужна. Я не думаю, что вирус прошел. Но радует, что вроде бы все стало немного поспокойнее. Не забывайте, что выходить из этой паузы, из этой пандемии будет довольно-таки сложно. Я уверен, что как раз люди театра и кино будут теми культурными «медиками», которые будут спасть людей от стрессов, паники и так далее», – подытожил в беседе с НСН Юрий Грымов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Юрий Грымов
ТЕГИ:Авторские НовостиЮрий Грымов
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