Грымов о США: Политкорректность превратилась в медицинский случай
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Унесенные ветром» снова доступны на HBO
Фильм «Унесенные ветром» снова стал доступен на HBO. Ранее киноленту убрали с сервиса на фоне массовых протестов в США.
Юрий Грымов: «Напомню, фильм убрали, потому что они посчитали, что он расистский. На самом деле, «Унесенные ветром» – это великий фильм. И те люди, которые его убирали, забыли одну маленькую вещь. Там играла темнокожая актриса, которая стала первой среди темнокожих в мире, кто получил «Оскар». Таким образом, убрав этот фильм, они тоже совершили расистский поступок. Вообще, мир переживает какие-то непростые времена. То, что называется политкорректностью, превращается в какой-то медицинский, клинический случай», – прокомментировал в интервью НСН Юрий Грымов.
В Нижегородской области открыли памятник Сталину
В городе Бор Нижегородской области открыли памятник Иосифу Сталину. По сообщениям СМИ, монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову. В церемонии открытия участвовали несколько сот человек.
Юрий Грымов: «Это странное, точнее печальное явление, потому что очень много уделяют внимание Иосифу Сталину. Вспоминают его, говорят о нем, называют менеджером, и вот теперь этот памятник. Не понимаю, зачем, кому это надо. Уже доказано, каким он был монстром. Но нет, все хотят вернуться туда. И почему они не думают, что вернувшись туда, именно их арестуют просто так. Просто арестуют, а потом лет через 15 выпустят. Почему-то они думают, что их не коснется тот кошмар, который творил Сталин. Но в Нижегородской области теперь памятник есть. Если кто хочет, идите, кладите гвоздики этому монстру», – отметил он в эфире НСН.
Число заболевших COVID-19 продолжает уменьшаться
Седьмой день подряд количество случаев заражения коронавирусом в России падает. Больше всего новых заболевших в Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском округе, в Санкт—Петербурге и Нижегородской области.
Юрий Грымов: «Я совершенно четко уверен, что все-таки гигиена нужна. Я не думаю, что вирус прошел. Но радует, что вроде бы все стало немного поспокойнее. Не забывайте, что выходить из этой паузы, из этой пандемии будет довольно-таки сложно. Я уверен, что как раз люди театра и кино будут теми культурными «медиками», которые будут спасть людей от стрессов, паники и так далее», – подытожил в беседе с НСН Юрий Грымов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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