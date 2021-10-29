Грымов дал совет Хабенскому, как вывести МХТ «из разрухи»
Все пытаются найти второго Табакова, но в творчестве все неповторимы, заявил НСН худрук театра "Модерн" Юрий Грымов.
Проблема не в профессии Хабенского, а в том, что все пытаются найти второго Табакова, чтобы назначить на должность худрука МХТ имени Чехова, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Днем ранее главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов назвал назначение актера Константина Хабенского на должность худрука МХТ им. Чехова ошибкой, объяснив это тем, что глава театра должен уметь «ставить спектакли».
Грымов считает, что нет конкретных профессий, представителей которых нельзя назначать на должность худрука.
«Есть масса примеров о том, что актер может довольно-таки успешно руководить театром, как это делал Табаков. Но мне кажется, что проблема гораздо глубже. Все пытаются найти второго Табакова. А мировая практика говорит, что не бывает никого второго. Особенно в творчестве. Поэтому я сторонник обсуждать любое назначение во времени», - заявил он.
По его мнению, результаты работы Хабенского будут видны в ближайшем будущем.
«Пусть будет возможность у нового худрука МХТ показать на деле, что он может. Все будет понятно в ближайшие полтора-два года. Но нельзя забывать, что МХТ имени Чехова – это главный театр Москвы, поэтому к Хабенскому такое большое внимание, и у него такая большая ответственность», - подчеркнул режиссер.
Художественный руководитель театра «Модерн» также считает, что смена должности не влияет на талант человека.
«Я знаю Хабенского как прекрасного российского актера. Я не знаю подробно о том, что происходит в МХТ, но когда кого-то назначают на пост или кто-то с него уходит - талант все равно остается», - отметил Грымов.
Он пожелал Хабенскому «собрать сильную команду ярких и честных людей».
«Рядом должны быть люди со своей позицией, способные указать на ошибки. Потому что я не понаслышке знаю, что такое получить театр-разруху. Я так возглавил театр «Модерн». И только команда людей позволила нам подняться, стабильно зарабатывать и пополнять залы новыми зрителями», - заключил Грымов.
Ранее собеседники «Радиоточки НСН» кинорежиссер, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и актер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович поддержали назначение Хабенского на должность худрука МХТ им. Чехова.
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