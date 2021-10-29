Грымов дал совет Хабенскому, как вывести МХТ «из разрухи»

Грымов считает, что нет конкретных профессий, представителей которых нельзя назначать на должность худрука.

«Есть масса примеров о том, что актер может довольно-таки успешно руководить театром, как это делал Табаков. Но мне кажется, что проблема гораздо глубже. Все пытаются найти второго Табакова. А мировая практика говорит, что не бывает никого второго. Особенно в творчестве. Поэтому я сторонник обсуждать любое назначение во времени», - заявил он.

По его мнению, результаты работы Хабенского будут видны в ближайшем будущем.

«Пусть будет возможность у нового худрука МХТ показать на деле, что он может. Все будет понятно в ближайшие полтора-два года. Но нельзя забывать, что МХТ имени Чехова – это главный театр Москвы, поэтому к Хабенскому такое большое внимание, и у него такая большая ответственность», - подчеркнул режиссер.



Художественный руководитель театра «Модерн» также считает, что смена должности не влияет на талант человека.

«Я знаю Хабенского как прекрасного российского актера. Я не знаю подробно о том, что происходит в МХТ, но когда кого-то назначают на пост или кто-то с него уходит - талант все равно остается», - отметил Грымов.