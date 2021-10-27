Малоземов о перестановках в МХТ: Хороший актер - не всегда хороший худрук

Сергей Малоземов: «В Совете Федерации и Госдуме уже ответили, что нынешние законы это запрещают. Однако, разговор явно не прекратится. Бизнесмены видят, что в Западной Европе фактически принудительные меры привели к тому, что вакцинирован куда больший, чем у нас, процент людей. И ограничительные меры активно снимаются, никакого всплеска, похожего на наш там нет. А в России сегодня опять рекорды заболеваемости и смертности, из многих регионов сообщают, что заканчиваются места в больницах - из-за наплыва коронавирусных больных. Новые инструменты повышения мотивации к прививкам государство явно должно будет изобретать. Никакого другого выхода из пандемии просто не существует», - резюмировал он.