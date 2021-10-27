Малоземов о перестановках в МХТ: Хороший актер - не всегда хороший худрук
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
Актера и режиссера Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Сергей Малоземов: «В театре весь день нервно заявляли, что приказа пока не получали. До этого некоторые Telegram-каналы сообщали, что Сергей Женовач, руководивший театром после смерти Олега Табакова, в последнее подвергался в МХТ травле. Скандал вызвало и его решение снять с репертуара и постановку Кирилла Серебренникова. Посмотрим, что принесет новое назначение, от личности худрука зависит многое, хотя хороший актер и не обязательно является хорошим руководителем. Впрочем, мы видим, какую славу приобрел, например, «театр Наций» после назначения Евгения Миронова. И пожелаем того же и Константину Хабенскому», - сказал собеседник НСН.
Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна
Префектуры и районные управы Москвы потребовали закрытия на период нерабочих дней небольших магазинов, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции.
Сергей Малоземов: «В пресс-службах как минимум двух сетей заявили, что будут открыты для посетителей. По всей видимости, они хотят воспользоваться тем, что помимо спиртного продают еще и продовольствие. По правилам, если в ассортименте еда составляет минимум 30%, то магазин уже не считается чисто алкогольным и не попадает под ограничения», - пояснил телеведущий.
В Федерации профсоюзов России призвали ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
России необходимо переходить к обязательной вакцинации от коронавируса, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Сергей Малоземов: «В Совете Федерации и Госдуме уже ответили, что нынешние законы это запрещают. Однако, разговор явно не прекратится. Бизнесмены видят, что в Западной Европе фактически принудительные меры привели к тому, что вакцинирован куда больший, чем у нас, процент людей. И ограничительные меры активно снимаются, никакого всплеска, похожего на наш там нет. А в России сегодня опять рекорды заболеваемости и смертности, из многих регионов сообщают, что заканчиваются места в больницах - из-за наплыва коронавирусных больных. Новые инструменты повышения мотивации к прививкам государство явно должно будет изобретать. Никакого другого выхода из пандемии просто не существует», - резюмировал он.
Россияне назвали лучших исполнителей 2021 года
Лучшим певцом России в 2021 год среди всех опрошенных признан Олег Газманов. Его имя назвали 19 процентов респондентов. На втором месте оказался Баста, на третьем – Григорий Лепс.
Сергей Малоземов: «Газманов, которому уже 70 лет, заявил, что просто никогда не выпадал из обоймы, трудился и выпускал новые песни», - сказал телеведущий.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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