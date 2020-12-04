Группа «Крематорий» рассказала о подработках на стороне

В то же время музыканты коллектива финансово помогали своим фанатам, которые испытывали трудности, когда пандемия только началась.

«Мы считали, помочь смогли 50-60 людям примерно - не только из России, но были и из Белоруссии и Украины. Потратили мы где-то 400 тысяч. Правда, люди ведь разные бывают, некоторые начали наглеть буквально через несколько дней. В том числе, начали звонить всякие мошенники, как часто звонят из банков, и просили помочь. Пару раз мы на это повелись, честно говоря», – рассказал Григорян.

Кроме того, лидер группы «Крематорий» в разговоре с НСН предложил россиян в условиях пандемии провести новогоднюю ночь, катаясь на машине по городам.

