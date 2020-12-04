Группа «Крематорий» рассказала о подработках на стороне
Армен Григорян рассказал в эфире НСН, как ограничения на концертах сказались на его коллективе.
Депутаты предложили выдавать бедным россиянам продуктовые сертификаты. Речь идет о тех гражданах, чей доход не превышает величину прожиточного минимума.
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН поддержал инициативу, признавшись, что музыканты его коллектива были вынуждены найти подработку.
«А вот это хорошее предложение. Потому что, на мой взгляд, и судя по тем письмам, которые я получаю, у многих нет денег на элементарную еду. К сожалению, даже у нас в группе музыканты вынуждены заниматься какими-то побочными работами, к сожалению. У нас один из музыкантов сегодня работает консьержем, другой вспомнил свою профессию и работает сомелье, третий вспомнил, что он кандидат философских наук, пишет научные трактаты. Так что идею о сертификатах я поддерживаю без всякого лицемерия, считаю, что это реально поможет многим людям», – прокомментировал он.
В то же время музыканты коллектива финансово помогали своим фанатам, которые испытывали трудности, когда пандемия только началась.
«Мы считали, помочь смогли 50-60 людям примерно - не только из России, но были и из Белоруссии и Украины. Потратили мы где-то 400 тысяч. Правда, люди ведь разные бывают, некоторые начали наглеть буквально через несколько дней. В том числе, начали звонить всякие мошенники, как часто звонят из банков, и просили помочь. Пару раз мы на это повелись, честно говоря», – рассказал Григорян.
Кроме того, лидер группы «Крематорий» в разговоре с НСН предложил россиян в условиях пандемии провести новогоднюю ночь, катаясь на машине по городам.
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