Ткаченко: Артисты остались без работы, отрасль рухнула
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Водителей обяжут использовать средства против сна за рулем
Водителей автобусов обяжут использовать специальный браслет против сна за рулем. Возможно, под новое правило также попадут водители такси.
Владимир Ткаченко: «Это очень хорошее начинание. Осталось выяснить механизм этого браслета, потому что, конечно же, профессиональные водители, водители общественного транспорта и такси, обязаны садиться за руль выспавшимися», – прокомментировал в эфире НСН Владимир Ткаченко.
Операторов связи обяжут блокировать телефонных мошенников
Минцифры предложило обязать операторов связи проверять номера, с которых поступают спам и обманные звонки.
Владимир Ткаченко: «Быстрее бы уже. Ежедневно приходится принимать порядка десяти спам-звонков. Я обычно отвечаю, но уже с первого звука, буквы понятно, кто тебе звонит, поэтому я сразу, не объясняясь, бросаю трубку, что и вам советую. Конечно, считаю необходимым проверять такие номера», – отметил он в беседе с НСН.
МВД потратят 55 млрд рублей на поимку преступников
МВД хочет потратить 55 миллиардов рублей на искусственный интеллект для поиска серийных преступников.
Владимир Ткаченко: «Ребята, 55 миллиардов рублей на использование искусственного интеллекта? В России? Звучит как новость юмористическая, честное слово. У нас же, мне кажется, все довольно очевидно. Преступников можно и нужно ловить полицейским при помощи своего интеллекта. Зачем тратить такие деньги, да и куда они пойдут», – порассуждал музыкант в интервью НСН.
Меладзе хочет выступить в красной зоне
Певец Валерий Меладзе записал видеообращение к российским врачам. Артист попросил дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.
Владимир Ткаченко: «Тема больная. Не могу не присоединиться к обращению Валерия Меладзе по поводу «Голубых огоньков» и прочего. Отрасль рухнула, артисты остались без работы. Это невыносимый и тяжелый период. У нас вчера был концерт в Симферополе, что будет дальше – непонятно. Неизвестно, когда наша отрасль вернется к жизни», – поделился он с НСН.
В Екатеринбурге сняли фильм о создании группы «Чайф»
В Екатеринбурге сняли фильм о создании группы «Чайф» к 35-летию коллектива. Над съемками работали лидер группы Владимир Шахрин и композитор Александр Пантыкин.
Владимир Ткаченко: «Я от лица всей группы «Ундервуд» и от себя лично совершенно искренне поздравляю наших замечательных, удивительных коллег, группу «Чайф». Владимир Владимирович, Владимир Сергеевич, здравствуйте. Надеюсь, что все-таки когда-то эти ковидные ограничения пройдут, и вы дадите свой юбилейный концерт, как и мы», – передал поздравления в разговоре с НСН Владимир Ткаченко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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