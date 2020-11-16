Ткаченко: Артисты остались без работы, отрасль рухнула

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Водителей обяжут использовать средства против сна за рулем

Водителей автобусов обяжут использовать специальный браслет против сна за рулем. Возможно, под новое правило также попадут водители такси.

Владимир Ткаченко: «Это очень хорошее начинание. Осталось выяснить механизм этого браслета, потому что, конечно же, профессиональные водители, водители общественного транспорта и такси, обязаны садиться за руль выспавшимися», – прокомментировал в эфире НСН Владимир Ткаченко.

2

Операторов связи обяжут блокировать телефонных мошенников

Минцифры предложило обязать операторов связи проверять номера, с которых поступают спам и обманные звонки.

Владимир Ткаченко: «Быстрее бы уже. Ежедневно приходится принимать порядка десяти спам-звонков. Я обычно отвечаю, но уже с первого звука, буквы понятно, кто тебе звонит, поэтому я сразу, не объясняясь, бросаю трубку, что и вам советую. Конечно, считаю необходимым проверять такие номера», – отметил он в беседе с НСН.

3

МВД потратят 55 млрд рублей на поимку преступников

МВД хочет потратить 55 миллиардов рублей на искусственный интеллект для поиска серийных преступников.

Владимир Ткаченко: «Ребята, 55 миллиардов рублей на использование искусственного интеллекта? В России? Звучит как новость юмористическая, честное слово. У нас же, мне кажется, все довольно очевидно. Преступников можно и нужно ловить полицейским при помощи своего интеллекта. Зачем тратить такие деньги, да и куда они пойдут», – порассуждал музыкант в интервью НСН.

4

Меладзе хочет выступить в красной зоне

Певец Валерий Меладзе записал видеообращение к российским врачам. Артист попросил дать ему доступ в красные зоны ковидных стационаров, чтобы он мог там выступить.

Владимир Ткаченко: «Тема больная. Не могу не присоединиться к обращению Валерия Меладзе по поводу «Голубых огоньков» и прочего. Отрасль рухнула, артисты остались без работы. Это невыносимый и тяжелый период. У нас вчера был концерт в Симферополе, что будет дальше – непонятно. Неизвестно, когда наша отрасль вернется к жизни», – поделился он с НСН.

5

В Екатеринбурге сняли фильм о создании группы «Чайф»

В Екатеринбурге сняли фильм о создании группы «Чайф» к 35-летию коллектива. Над съемками работали лидер группы Владимир Шахрин и композитор Александр Пантыкин.

Владимир Ткаченко: «Я от лица всей группы «Ундервуд» и от себя лично совершенно искренне поздравляю наших замечательных, удивительных коллег, группу «Чайф». Владимир Владимирович, Владимир Сергеевич, здравствуйте. Надеюсь, что все-таки когда-то эти ковидные ограничения пройдут, и вы дадите свой юбилейный концерт, как и мы», – передал поздравления в разговоре с НСН Владимир Ткаченко. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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