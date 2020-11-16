Ткаченко: Артисты остались без работы, отрасль рухнула

Владимир Ткаченко: «Ребята, 55 миллиардов рублей на использование искусственного интеллекта? В России? Звучит как новость юмористическая, честное слово. У нас же, мне кажется, все довольно очевидно. Преступников можно и нужно ловить полицейским при помощи своего интеллекта. Зачем тратить такие деньги, да и куда они пойдут», – порассуждал музыкант в интервью НСН.

