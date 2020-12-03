Григорян о критике Басты: Надо было вступать в «Единую Россию»

Армен Григорян: «А вот это хорошее предложение. Потому что, на мой взгляд, и судя по тем письмам, которые я получаю, у многих нет денег на элементарную еду. К сожалению, даже у нас в группе музыканты вынуждены заниматься какими-то побочными работами, к сожалению. У нас один из музыкантов сегодня работает консьержем, другой вспомнил свою профессию и работает сомелье, третий вспомнил, что он кандидат философских наук, пишет научные трактаты. Так что идею о сертификатах я поддерживаю без всякого лицемерия, считаю, что это реально поможет многим людям», – прокомментировал он в беседе с НСН.

