Григорян о критике Басты: Надо было вступать в «Единую Россию»
Лидер группы «Крематорий» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме поддержали Басту
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал рэпера Басту в связи со скандалом после его концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. По его мнению, возлагать вину за произошедшее следует не на музыканта, а на тех, кто принимал решение о проведении мероприятия в период пандемии коронавируса.
Армен Григорян: «Конечно, возлагать вину на кого-то обязательно надо. Но думаю, что правильнее было бы вступать в «Единую Россию», тогда проблем будет намного меньше, чем у беспартийных», – отметил Армен Григорян в интервью НСН.
Собянина попросили не закрывать кафе на АЗС на ночь
Мэра столицы Сергея Собянина попросили разрешить работу кафе на заправках ночью. Ранее был издан указ, запрещающий после 23 часов работу развлекательных заведений. К ним относятся и кафе. Соответствующее письмо направил российский топливный союз.
Армен Григорян: «В преддверии Нового года в наших условиях я могу предложить то, что было у меня в детстве. Мы брали машину и катались в новогоднюю ночь по Москве. Если будет снег, это приятное развлечение. Заодно можно заехать, если Собянин разрешит, в кафе на заправке ночью», – сказал он в эфире НСН.
Бедным россиянам хотят выдавать сертификаты на продукты
Депутаты предложили выдавать бедным россиянам продуктовые сертификаты. Речь идет о тех гражданах, чей доход не превышает величину прожиточного минимума.
Армен Григорян: «А вот это хорошее предложение. Потому что, на мой взгляд, и судя по тем письмам, которые я получаю, у многих нет денег на элементарную еду. К сожалению, даже у нас в группе музыканты вынуждены заниматься какими-то побочными работами, к сожалению. У нас один из музыкантов сегодня работает консьержем, другой вспомнил свою профессию и работает сомелье, третий вспомнил, что он кандидат философских наук, пишет научные трактаты. Так что идею о сертификатах я поддерживаю без всякого лицемерия, считаю, что это реально поможет многим людям», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Концерты группы «Крематорий»
11 декабря концерт коллектива состоится в Петербурге, а 28 декабря в Москве.
Армен Григорян: «В Санкт-Петербурге мы все-таки проведем концерт, посвященный 37-летию группы. В Москве пройдет праздничный, новогодний вечер с подарками, стрельбой и салютом», – пригласил слушателей НСН Армен Григорян.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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