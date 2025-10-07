Группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»

Как отметил гитарист коллектива Юрий Каспарян, для пластинки старались выбрать не слишком известные композиции, которые группа хотела бы «подсветить и показать аудитории».

«Может, многие наши слушатели услышат эти песни впервые, будто это правда новый альбом группы... Тут много недооцененных композиций и много неожиданных, даже для нас, аранжировок», - подчеркнул музыкант.

Всего в альбом вошло 12 композиций.

Ранее пауэр-метал-группа «Эпидемия» презентовала новую пластинку «Где сходятся миры».

