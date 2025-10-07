Группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
Группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры», пластинка доступна на музыкальных платформах.
Релиз основан на переработках песен «Кино» раннего периода, большинство из которых знакомы слушателям по альбомам «Начальник Камчатки» и «Неизданные песни».
Как отметил гитарист коллектива Юрий Каспарян, для пластинки старались выбрать не слишком известные композиции, которые группа хотела бы «подсветить и показать аудитории».
«Может, многие наши слушатели услышат эти песни впервые, будто это правда новый альбом группы... Тут много недооцененных композиций и много неожиданных, даже для нас, аранжировок», - подчеркнул музыкант.
Всего в альбом вошло 12 композиций.
Ранее пауэр-метал-группа «Эпидемия» презентовала новую пластинку «Где сходятся миры».
