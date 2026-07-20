При этом качества, необходимые сильному шахматисту, по мнению Дрыгаловых, можно встретить у героев далеко за пределами спортивного кино. Среди персонажей, чей характер и образ мышления близки хорошему игроку, шахматисты назвали Марти Маузера из фильма «Марти Великолепный».

«Недавно мы посмотрели фильм "Марти Великолепный". Его главный герой Марти Маузер очень напоминает настоящего чемпиона. Его главное качество — упорство. Не сдаваться даже в самых сложных ситуациях, продолжать бороться и идти до конца — именно это, на наш взгляд, отличает настоящих победителей», — отметили спортсмены.



Отвечая на вопрос о том, кого из российских актеров гроссмейстеры бы хотели видеть в роли себя, если бы о них снимали фильм, они отметили, что в восторге от Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина из сериала «Кухня»

«Так как мы сами достаточно позитивные люди, то и в своих ролях хотели бы видеть похожих по энергетике актеров. Правда, найти подходящих близнецов, наверное, будет непросто. А если говорить о любимом актёрском дуэте, нам очень нравятся Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин в ролях Сени и Феди из сериала "Кухня"», — добавили шахматисты.



Среди фильмов, которые сами шахматисты готовы рекомендовать каждому зрителю независимо от его интереса к игре, чаще других повторялись «Остров проклятых» Мартина Скорсезе и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. В список рекомендаций также вошло «Начало» Нолана, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера, французская трагикомедия «1+1», драма «Зелёная миля», фантастическая «Матрица», трилогия «Властелин колец», советская трагикомедия «Курьер» и ирландская драма «Голгофа».

Ранее заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сказал НСН, что фильм о знаменитом дрессировщике Юрии Куклачеве станет очень ярким и востребованным у зрителей — о грядущей популярности говорит уже одно то, что после короткого упоминания в интервью о будущей картине вспыхнул такой ажиотаж.

