«Готовы сжечь!»: Шнейдеров защитил авторов фильмов о Рублевке от гнева россиян

Россияне не любят фильмы о Рублевке, но хотят видеть красивые картины, которые дорого снимать в регионах, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сказала, что зрители устали от фильмов и сериалов, события которых разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге или на Рублевке. По ее словам, история о Золушке с Рублево-Успенского шоссе уже не выстреливает в кинотеатрах.