«Готовы сжечь!»: Шнейдеров защитил авторов фильмов о Рублевке от гнева россиян
Снимать фильмы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга дорого, при этом «большие» актеры и режиссеры не желают ехать в провинцию, сказал в эфире НСН кинонокритик.
Россияне не любят фильмы о Рублевке, но хотят видеть красивые картины, которые дорого снимать в регионах, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сказала, что зрители устали от фильмов и сериалов, события которых разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге или на Рублевке. По ее словам, история о Золушке с Рублево-Успенского шоссе уже не выстреливает в кинотеатрах.
«Зритель хочет видеть красивую картинку, потому что дерьмо ему надоело в повседневной жизни. Вспомните фильм "Географ глобус пропил", как там показана провинция, оптимизма это не прибавляет. Люди хотят смотреть фильмы не только про Москву, потому что в стране есть стойкое убеждение, что Россия это одна страна, а Москва – другая. Дайте волю и они просто пойдут Рублевку жечь. Но денег не хватает, чтобы снимать в регионах», - сказал Шнейдеров.
Он объяснил, почему кино выгоднее снимать в Москве.
«Редкий случай, когда соглашусь с министром, но при этом я понимаю и кинематографистов. Не от хорошей жизни это. В Москве снимать дешевле, не нужно вывозить аппаратуру и съемочную группу, и строить декорации. Регионы не компенсируют съемки. Хорошие гостиницы в уездных городах дорогие, а в плохие не поедут режиссеры и съемочная группа. Они условного Хабенского или Сухорукова должны поселить в президентском люксе, а такой номер в гостинице только один. Большие актеры не поедут в определенные экспедиции или поедут за повышенные гонорары», - заключил собеседник НСН.
Актриса Александра Тулинова, исполняющая одну из главных ролей в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь», ранее высказала мнение, что зрители устали от грязи и секса в кино, а также «бесконечных обнаженок и перестрелок», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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