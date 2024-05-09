Украинский дрон атаковал поселок Теткино в Курской области

По его словам, в результате атаки возник пожар на электроподстанции, которая расположена рядом с АЗС.

«Никто из обслуживающего персонала не пострадал. Возгорание ликвидируют силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины», - написал он.

Ранее Старовойт заявил, что украинская сторона обстреляла маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».