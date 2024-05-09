Украинский дрон атаковал поселок Теткино в Курской области
Взрывное устройство было сброшено с украинского дрона на автозаправочную станцию в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате атаки возник пожар на электроподстанции, которая расположена рядом с АЗС.
«Никто из обслуживающего персонала не пострадал. Возгорание ликвидируют силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины», - написал он.
Ранее Старовойт заявил, что украинская сторона обстреляла маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru