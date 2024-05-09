Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о сохранении ставки на уровне 5,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что за сохранение ставки на уровне, который был установлен ещё в августе 2023 года, выступили семь членов комитета, а двое предложили снизить её до 5%.

«Денежно-кредитная политика должна будет оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе», - говорится в заявлении.

Следующее заседание комитета намечено на 19 июня.

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