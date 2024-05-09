Зеленский и Порошенко исчезли из базы розыска МВД РФ

Карточка президента Украины Владимира Зеленского исчезла из базы розыска МВД России.

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Также из базы убрали карточку бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

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Ранее в базе розыска МВД РФ появились карточки Зеленского и Порошенко, в которых говорилось, что в отношении политиков возбуждены уголовные дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Пётр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРозыскМВД РФ

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