Компания Neuralink заявила о проблемах у первого обладателя ее мозгового чипа

Путин в Кремле провел переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

В Астрахани от отравления неизвестным веществом погибли пять человек, еще 14 пострадавших находятся в больнице

Рэпера Oxxxymiron (признанного в РФ иноагентом) объявили в розыск по уголовной статье

В США может не остаться американцев из-за большого притока нелегалов

В течение 2 дней на Земле начнутся геомагнитные последствия повышенной активности на Солнце