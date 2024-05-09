Компания Neuralink заявила о проблемах у первого обладателя ее мозгового чипа

Стартап Илона Маска Neuralink в своем официальном блоге заявил, что у первого обладателя его мозгового чипа возникли проблемы.

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В сообщении говорится, что из строя вышли несколько нитей, считывающих нейронные сигналы. Проблему удалось исправить посредством обновления ПО, благодаря чему оставшиеся электроды взяли на себя дополнительную нагрузку.

В Neuralink добавили, что также обновление было необходимо для ускорения работы чипа.

Ранее Илон Маск заявил о старте испытаний мозгового импланта от компании Neuralink, который позволит вернуть зрение слепым людям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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