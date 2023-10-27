«Романтика вместо грязи!»: Российским зумерам надоел секс в сериалах
Молодежи интересна дружба и романтические отношения, а эротика и секс на экране видится скучным, сказал в эфире НСН Василий Говердовский.
Молодежи не нравится секс в фильмах и сериалах, их интересуют отношения, заявил в интервью НСН редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский.
Главная героиня российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь», 28-летняя актриса Александра Тулинова ранее заявила, что зрители устали «от грязи, секса, бесконечных обнаженок и перестрелок».
«Более молодое поколение действительно устало от секса, зумеры (современное поколение подростков – прим. НСН) больше предпочитают видеть на экране не секс, который кажется им скучным, а романтические или дружеские отношения, сама эротика их не привлекает. Что касается перестрелок, это очень возрастное. У нас в стране перекос в сторону старшего поколения, этим людям перестрелки нравятся. При этом мнение Тулиновой, это, скорее, про нее, чем про реальную ситуацию», - сказал Говердовский.
Согласно исследованию издания The Hollywood Reporter, молодые американцы в возрасте от 10 до 24 лет хотят видеть меньше секса на экране, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сексолог Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем миллиардер Павел Дуров демонстрирует в соцсетях свои полуобнаженные фото, хвастаясь мускулатурой и философскими цитатами.
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