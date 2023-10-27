«Романтика вместо грязи!»: Российским зумерам надоел секс в сериалах

«Более молодое поколение действительно устало от секса, зумеры (современное поколение подростков – прим. НСН) больше предпочитают видеть на экране не секс, который кажется им скучным, а романтические или дружеские отношения, сама эротика их не привлекает. Что касается перестрелок, это очень возрастное. У нас в стране перекос в сторону старшего поколения, этим людям перестрелки нравятся. При этом мнение Тулиновой, это, скорее, про нее, чем про реальную ситуацию», - сказал Говердовский.

Согласно исследованию издания The Hollywood Reporter, молодые американцы в возрасте от 10 до 24 лет хотят видеть меньше секса на экране, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сексолог Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем миллиардер Павел Дуров демонстрирует в соцсетях свои полуобнаженные фото, хвастаясь мускулатурой и философскими цитатами.

