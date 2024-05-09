Минобороны РФ: Три украинских дрона сбили над Белгородской областью
9 мая 202416:44
Российские средства ПВО снова уничтожили украинские дроны над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что украинская сторона предприняла попытку атаковать объекты на территории России около 15:30 мск 9 мая.
«Три украинских БПЛА самолётного типа уничтожены над территорией Белгородской области», - заключили в министерстве.
Ранее в Минобороны заявили, что украинский дрон был сбит над северо-западной частью Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru