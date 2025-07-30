Количество пользователей онлайн-кинотеатров в РФ выросло до 67 миллионов человек

Уточняется, что число платных подписок при этом увеличилось на 44%, с 36 миллионов до 52 миллионов.

Лидером по числу подписчиков стал «Кинопоиск» (11,9 миллиона платных подписчиков), на втором месте расположился онлайн-кинотеатр Okko (8,3 миллиона подписчиков), третье же место занял «Иви» (7,4 миллиона подписчиков). Также в топ-5 вошли Wink и KION.

Ранее глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что все последние годы совокупный интерес зрителя к российским сериалам онлайн-кинотеатров только рос, и в 2025 году причин для резкой смены тренда нет.

