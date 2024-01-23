Госпитализированная актриса Талызина сообщила, что вернется на сцену в феврале
23 января 202414:58
Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина в интервью KP.ru заявила, что вернется на сцену после госпитализации в феврале.
Публика сможет лицезреть актрису на сцене театра 13 и 15 февраля, где Талызина примет участие в спектаклях «Волки и овцы» и «Пиковая дама», а также 21 и 29 февраля.
«Зал очень хорошо принимает, публика ходит», - добавила артистка.
Ранее дочь Талызиной Ксения Хаирова заявила, что ее мама чувствует себя хорошо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru