Госпитализированная актриса Талызина сообщила, что вернется на сцену в феврале

Публика сможет лицезреть актрису на сцене театра 13 и 15 февраля, где Талызина примет участие в спектаклях «Волки и овцы» и «Пиковая дама», а также 21 и 29 февраля.



«Зал очень хорошо принимает, публика ходит», - добавила артистка.

Ранее дочь Талызиной Ксения Хаирова заявила, что ее мама чувствует себя хорошо.

