Госпитализированная актриса Талызина сообщила, что вернется на сцену в феврале

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина в интервью KP.ru заявила, что вернется на сцену после госпитализации в феврале.

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Публика сможет лицезреть актрису на сцене театра 13 и 15 февраля, где Талызина примет участие в спектаклях «Волки и овцы» и «Пиковая дама», а также 21 и 29 февраля.

«Зал очень хорошо принимает, публика ходит», - добавила артистка.

Ранее дочь Талызиной Ксения Хаирова заявила, что ее мама чувствует себя хорошо.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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