Дочь Талызиной опровергла слухи о госпитализации актрисы
22 января 202417:53
Народная артистка РСФСР, актриса фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина чувствует себя хорошо. Об этом со ссылкой на дочь артистки Ксению Хаирову пишет RT.
Ранее сообщалась, что актрисе, которой 22 января 2024 года исполнилось 89 лет, диагностировали бронхопневмонию. По данным СМИ, Талызина находится под капельницами с отрицательным тестом на коронавирус.
Однако ее родственница сообщила, что никаких проблем со здоровьем у актрисы на данный момент нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru