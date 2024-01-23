Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием заболевшей Талызиной

Она пояснила, что это связано с болезнью актрисы, которая в настоящее время находится в клинике на обследовании.

«Спектакли с участием Валентины Илларионовны отменены на неопределённый срок. Мы надеемся, что это ненадолго и артистка скоро поправится», - заключила Горина.

Ранее дочь Талызиной Ксению Хаирову заявила, что никаких проблем со здоровьем у актрисы на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».