Госфонд кинофильмов России передал Казахстану три фильма

Государственный фонд кинофильмов России передал Центральному государственному архиву кино-фотодокументов и звукозаписи Казахстана три фильма, которые были сняты в разные годы киностудией «Казахфильм». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры и информации Казахстана.

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Отмечается, что были переданы фильмы «Дорога жизни», «Земля отцов» и «Под звуки домбр». В министерстве напомнили, что активное развитие кинематографа в Казахстане началось в годы Великой Отечественной войны, когда в Алма-Ату были эвакуированы киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм».

Ранее кинорежиссер Алексей Учитель заявил, что сейчас в производство в России запущено 40 киносказок. Режиссер напомнил, что еще совсем недавно мода была на спортивные киноистории: в прокат вышла целая серия лент о громких победах советских спортсменов, а сейчас мода сменилась и стали популярны сказочные приключения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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