Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 27 августа, город посетят представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, в том числе Китая, ОАЭ, Франции. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Для москвичей и гостей города подготовят бесплатные кинопоказы в сети «Москино», «Художественном» и уникальном мобильном кинотеатре-кинотраке.
«Также состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция “Ночь кино”», — указал Собянин.
В деловую программу события войдет свыше 30 сессий, посвященных ключевым трендам развития индустрии в РФ и мире. Одновременно с этим в трех залах кинозавода «Москино» будут проводиться встречи с экспертами и презентации проектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры до конца года проработает автоматическое получение льгот участниками СВО
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Рейс Москва-Сочи сел в Астрахани после сигнала о тревоге
- В России объяснили «угрозой США» патрулирование кораблей с Китаем
- Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
- Экс-главу Челябинской области Дубровского объявили в розыск
- «Согласовано на 99%»: Условие личной встречи Путина и Трампа
- В очереди у Крымского моста стоят почти 3,5 тысячи машин
- Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све
- Хайп на миллионы: Пригожин и Лоза о шумихе вокруг продажи альбома Гуфа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru