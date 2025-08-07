Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

Московская международная неделя кино пройдет в столице с 23 по 27 августа, город посетят представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, в том числе Китая, ОАЭ, Франции. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для москвичей и гостей города подготовят бесплатные кинопоказы в сети «Москино», «Художественном» и уникальном мобильном кинотеатре-кинотраке.

«Также состоятся благотворительный аукцион кинореквизита и традиционная акция “Ночь кино”», — указал Собянин.

В деловую программу события войдет свыше 30 сессий, посвященных ключевым трендам развития индустрии в РФ и мире. Одновременно с этим в трех залах кинозавода «Москино» будут проводиться встречи с экспертами и презентации проектов.

