Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с мошенниками
Искусственный интеллект имеет место быть, вопрос в том, как и кто его использует, сказала в пресс-центре НСН Мария Косицкая.
Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая сказала в пресс-центре НСН, что регулирование искусственного интеллекта (ИИ) не поможет в борьбе с мошенниками.
«Маркировка ИИ поможет тем, кто добросовестно использует права, тем, кто использует генерацию голоса или изображения в целях упрощения перевода, анализа данных и так далее. Но это никак не поможет в борьбе с мошенниками. Поможет только здравому смыслу человека, который это смотрит или слушает. У нас с 2006 года разрабатывается законодательство о цифровой среде. У нас месяц назад президентом создана комиссия по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. В настоящее время разрабатывается законопроект, регулирующий ответственность за отсутствие маркировки и использование ИИ не во благо граждан. Искусственный интеллект имеет место быть. Вопрос в том, как и кто его использует», — сказала собеседница НСН.
По оценкам экспертов, нейросети сегодня генерируют более 20% онлайн‑видео. К 2026 году почти весь интернет‑контент, вероятно, будет создаваться с применением ИИ. Рост числа мошеннических дипфейков (за год их количество выросло на 900%) подтолкнул 72 страны к разработке более тысячи законодательных инициатив по регулированию ИИ. Прогнозируемые глобальные убытки от таких преступлений к 2027 году могут достичь 40 млрд.
В России обязательной маркировки ИИ‑контента пока нет, но Минцифры подготовило соответствующий законопроект. Он установит единые правила работы с ИИ‑технологиями и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня порядка 15% композиций в российском музыкальном чарте созданы ИИ.
