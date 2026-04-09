«Конечно, видеоидентификация поможет ряду банков и снизит затраты. Особенно это касается тех банков, которые не имеют большой сети отделений. Но видеоидентификация должна быть привязана к единой биометрической системе. Если мы видим ту ситуацию, которая сейчас происходит с биометрией, то она далеко не радужная. И клиенты, и банки достаточно неохотно идут на это. Ожидаю, что видеоидентификация в случае принятия определенных законов может быть интересна, но, повторюсь, скорее ряду банков, у которых нет множества отделений. Еще один момент — это, конечно, безопасность. Здесь во времена дипфейков, конечно, необходимы специальные меры по защите клиентов и банков от мошеннических действий. Сейчас сложно оценивать перспективы, потому что масштабы биометрии не такие массовые. Существует риск, что и видеоидентификация при кредитовании тоже не слишком быстро наберет обороты», — сказал Скворцов.

Собеседник НСН добавил, что система биометрии незаменима при идентификации новых клиентов.

Работа по видеосвязи в первую очередь касается тех клиентов, которые не могут или не хотят прийти в офис. Кроме того, один из ключевых моментов — это новые клиенты. В этом случае первичен даже не сам кредит, а определение, что этот клиент — тот, за кого себя выдает. Для этого действительно без системы биометрии, без какой-то привязки к госуслугам это работать не будет. Поэтому здесь надо смотреть на технические детали», — подытожил он.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил, что заемщики не станут жертвой мошенников, если сами им все не расскажут, техника в таком случае бесполезна.

