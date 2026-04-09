Банки оценили выгоду от работы с клиентами по видеосвязи в эпоху дипфейков
Работа по видеосвязи с новыми клиентами вряд ли быстро наберет обороты из-за слабого распространения биометрии, сказал НСН Олег Скворцов.
Работа с новыми клиентами по видеосвязи будет удобна для банков, у которых нет большой сети отделений. Об этом НСН заявил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
Банк России планирует дать кредитным организациям возможность оформлять договоры с новыми клиентами по видеосвязи. Экспериментальный правовой режим сейчас находится в разработке. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка Александра Наумова. По словам Скворцова, это будет особенно выгодно небольшим банкам, но вряд ли получит быстрое распространение из-за не слишком массовых масштабов биометрии.
«Конечно, видеоидентификация поможет ряду банков и снизит затраты. Особенно это касается тех банков, которые не имеют большой сети отделений. Но видеоидентификация должна быть привязана к единой биометрической системе. Если мы видим ту ситуацию, которая сейчас происходит с биометрией, то она далеко не радужная. И клиенты, и банки достаточно неохотно идут на это. Ожидаю, что видеоидентификация в случае принятия определенных законов может быть интересна, но, повторюсь, скорее ряду банков, у которых нет множества отделений. Еще один момент — это, конечно, безопасность. Здесь во времена дипфейков, конечно, необходимы специальные меры по защите клиентов и банков от мошеннических действий. Сейчас сложно оценивать перспективы, потому что масштабы биометрии не такие массовые. Существует риск, что и видеоидентификация при кредитовании тоже не слишком быстро наберет обороты», — сказал Скворцов.
Собеседник НСН добавил, что система биометрии незаменима при идентификации новых клиентов.
Работа по видеосвязи в первую очередь касается тех клиентов, которые не могут или не хотят прийти в офис. Кроме того, один из ключевых моментов — это новые клиенты. В этом случае первичен даже не сам кредит, а определение, что этот клиент — тот, за кого себя выдает. Для этого действительно без системы биометрии, без какой-то привязки к госуслугам это работать не будет. Поэтому здесь надо смотреть на технические детали», — подытожил он.
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил, что заемщики не станут жертвой мошенников, если сами им все не расскажут, техника в таком случае бесполезна.
Горячие новости
