«В год 120 спектаклей»: Гендиректор Театра Вахтангова объяснил стажировки из регионов

Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о тесном сотрудничестве с театрами из регионов. 

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о творческом сотрудничестве с театрами из регионов.

«Мы в театре проводим практику со специалистами из регионов, они включаются в производственный процесс. Мы сегодня в месяц играем 120 спектаклей на шести сценических площадках, выпускаем порядка восьми-девяти премьер в год, люди включаются в эту работу», - отметил он.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН назвал основные причины отсутствия запасных кадров в театрах.

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ФОТО: РИА Новости
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