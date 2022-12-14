«В год 120 спектаклей»: Гендиректор Театра Вахтангова объяснил стажировки из регионов
Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о тесном сотрудничестве с театрами из регионов.
Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о творческом сотрудничестве с театрами из регионов.
«Мы в театре проводим практику со специалистами из регионов, они включаются в производственный процесс. Мы сегодня в месяц играем 120 спектаклей на шести сценических площадках, выпускаем порядка восьми-девяти премьер в год, люди включаются в эту работу», - отметил он.
Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН назвал основные причины отсутствия запасных кадров в театрах.
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