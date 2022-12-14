«Запасных кадров почти нет»: Гендиректор Большого театра призвал сменить вектор управления

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в пресс-центре НСН назвал основные причины отсутствия запасных кадров в театрах.

«Существует очень небольшая скамейка запасных или даже не существует ее. Причин этому очень много, поэтому надо попробовать в этом разобраться, это вопрос смены всей системы, вектора управления театрами. Театрами руководили художественные лидеры, у нас сегодня остались единицы таких лидеров, а театры все больше в управлении менеджеров. Вторая проблема – сегодня идет забюрокрачивание системы», - рассказал он.

Ранее театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.

