Доходы концертной индустрии в 2024 году превысят 50 млрд рублей

Продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли в 2024 году на 20%, при этом концертная индустрия обходит по доходам театры и кино, сообщили НСН представители трех крупнейших билетных операторов. Соответствующее исследование провела консалтинговая компания OKS совместно с «Яндекс Афишей», «Kassir.ru» и «МТС Live».

«Ожидается, что в 2024 году концертный сегмент заработает 53,5 млрд рублей (+28% год к году). Это станет возможным благодаря инфляции и переключению зрителей на отечественных артистов», - отмечается в исследовании.