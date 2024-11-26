Доходы концертной индустрии в 2024 году превысят 50 млрд рублей

Продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли в 2024 году на 20%, при этом концертная индустрия обходит по доходам театры и кино, сообщили НСН представители трех крупнейших билетных операторов. Соответствующее исследование провела консалтинговая компания OKS совместно с «Яндекс Афишей», «Kassir.ru» и «МТС Live».

«Ожидается, что в 2024 году концертный сегмент заработает 53,5 млрд рублей (+28% год к году). Это станет возможным благодаря инфляции и переключению зрителей на отечественных артистов», - отмечается в исследовании.

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На втором месте театры, сборы которых в этом году составят 48,8 млрд рублей (на 14% больше, чем в 2023 году). Третье место у кинотеатров, сборы которых ожидаются на уровне 45,2 млрд рублей (+16%), четвертое - у музейно-выставочного сегмента (38,2 млрд рублей, рост на 19%).

Эксперты ожидают, что в 2025 году сборы концертной индустрии вырастут на 25%, театров – на 12%, а кинотеатров – на 19%, при этом основным драйвером роста останется инфляция.

В числе проблем индустрии генеральный директор МТС Live Михаил Минин назвал «отмены мероприятий из-за неподтвержденных "чёрных списков" артистов, отсутствие иностранных артистов, масштабное внедрение именных билетов и высокую активность мошенников».

Ранее сообщалось, что билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре будут продаваться через аукцион, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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