Глава Marvel дал надежду на продолжение «Мстителей»
Глава Marvel Studios Кевин Файги опубликовал неоднозначную запись в Сети, в которой поклонники вселенной Marvel увидели намек на продолжение серии фильмов «Мстители». Последняя часть «Саги Бесконечности» — «Мстители: Финал» — вышла в апреле 2019-го, напоминает RT.
Файги в своем Twitter сделал репост записи одного из пользователей, который разместил видео с восторженной реакцией зрителей на эпизод картины «Мстители: Финал», ставшей самой кассовой в истории кинематографа. В ролике запечатлен момент, когда Капитан Америка поднимает молот Тора во время битвы с Таносом.
«Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займёмся», - сделал комментарий к репосту глава Marvel Studios в своем Twitter впервые с ноября 2018 года.
Напомним, накануне своей отставки глава Минкультуры Владимир Мединский потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии министерства подготовить план выхода наиболее крупных премьер в мае. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне зрителям в кинотеатрах не планировалось показывать голливудские кинофильмы.
Твит породил массу догадок среди поклонников «Мсителей» и профессионалов. Авторы интернет-портал We Got This Covered напомнили, что студия Marvel, несмотря на последнюю часть саги, никогда не исключала возможного продолжения, и предположили выход «Мстителей-5» на экраны в будущем.
«Никаких "Мстителей". Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — цитируют Мединского «Ведомости».
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