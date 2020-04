Глава Marvel дал надежду на продолжение «Мстителей»

«Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займёмся», - сделал комментарий к репосту глава Marvel Studios в своем Twitter впервые с ноября 2018 года.

Напомним, накануне своей отставки глава Минкультуры Владимир Мединский потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии министерства подготовить план выхода наиболее крупных премьер в мае. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне зрителям в кинотеатрах не планировалось показывать голливудские кинофильмы.



Твит породил массу догадок среди поклонников «Мсителей» и профессионалов. Авторы интернет-портал We Got This Covered напомнили, что студия Marvel, несмотря на последнюю часть саги, никогда не исключала возможного продолжения, и предположили выход «Мстителей-5» на экраны в будущем.

«Никаких "Мстителей". Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — цитируют Мединского «Ведомости».