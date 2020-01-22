Никаких «Мстителей»! Россиян оставят без западных фильмов в начале мая

«Никаких "Мстителей". Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — цитирует Мединского газета.

Накануне стало известно, что Владимир Мединский не вошел в состав нового кабинета министров. Минкультуры он возглавлял с 2012 года. Его место в новом правительстве премьера Михаила Мишустина займет Ольга Любимова, возглавлявшая департамент кинематографии.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН назвал причины высоких сборов фильма «Холоп». По его мнению, одна из главных – в том, что этот фильм не мешает пить пиво и есть попкорн. Фильм вышел на российские большие экраны 26 декабря 2019 года. В первый же день кассовые сборы составили 46 млн рублей.



