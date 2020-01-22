Никаких «Мстителей»! Россиян оставят без западных фильмов в начале мая

22 января 202015:27

В предстоящие майские праздники россияне смогут посмотреть в кинотеатрах в основном отечественное кино. Как пишут «Ведомости», накануне своей отставки глава Минкультуры Владимир Мединский потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии министерства до 20 февраля подготовить план выхода наиболее крупных премьер. По его словам, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне зрителям не будут показывать голливудские ленты, так как подобные праздники бывают лишь раз в жизни.

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«Никаких "Мстителей". Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю», — цитирует Мединского газета.

Накануне стало известно, что Владимир Мединский не вошел в состав нового кабинета министров. Минкультуры он возглавлял с 2012 года. Его место в новом правительстве премьера Михаила Мишустина займет Ольга Любимова, возглавлявшая департамент кинематографии.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН назвал причины высоких сборов фильма «Холоп». По его мнению, одна из главных – в том, что этот фильм не мешает пить пиво и есть попкорн. Фильм вышел на российские большие экраны 26 декабря 2019 года. В первый же день кассовые сборы составили 46 млн рублей.


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ФОТО: pixabay.com
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