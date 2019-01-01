Авторские новости

Шнейдеров: Давайте покажем, что кинематограф жив не только «Мстителями»

24 мая20:00

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Телеканал Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным

Телеканал Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным в роли ведущего. Копия будет общаться с гостями, а также ходить по залу. На съемочной площадке будут присутствовать реальные зрители. В интернете такую инициативу встретили негативно.

Давид Шнейдеров: «Я не отношусь к этой инициативе отрицательно или негативно. Была замечательная программа «Куклы», где был потрясающий Борис Николаевич Ельцин, Черномырдин. Пекрасная была программа! Все зависит от качества а не от того, чья персона будет являться ведущей. Как говорили в Одессе до того, как оттуда все уехали, будем посмотреть», - заметил Давид Шнейдеров в беседе с НСН

2

Тарантино в Каннах представил свой новый фильм

На Каннском кинофестивале прошла премьера нового триллера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» со звездным составом: в фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. 

Давид Шнейдеров: «Тарантино для меня – режиссер, все фильмы которого нужно посмотреть. Лучше они или хуже, это – марка, это – бренд, это – знак качества. Это – Квентин Тарантино! Я с ним знаком. Это – потрясающий собеседник, удивительный человек. Жду – не дождусь фильма «Однажды в Голливуде». Я советую всем, как только эта картина выйдет в прокат, доказать, что не только «Мстителями» жив кинематограф»,- призвал он в эфире НСН.  

3

Большинство зрителей оказались довольны финалом сериала «Игра престолов»

Большинство зрителей оказались довольны финалом сериала «Игра престолов». Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult, опубликованные на официальном сайте компании.

Давид Шнейдеров: «На то и замечательное произведение искусства, чтобы появились неоднозначные мнения. За те годы, что существует «Игра престолов», каждый из нас придумал свой финал. И когда этот финал не совпал с тем, что сняли авторы проекта, конечно, появились досада и возмущение. Вон, миллион человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон. Скиньтесь по сто тысяч долларов и вам еще пару сезонов снимут! Ну что, ждем, пока Джордж Мартин допишет две книги и надеемся, что «Игра престолов» не закончилась», - предложил Давид Шнейдеров.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Давид ШнейдеровАвторские Новости