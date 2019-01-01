Шнейдеров: Давайте покажем, что кинематограф жив не только «Мстителями»
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Телеканал Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным
Телеканал Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным в роли ведущего. Копия будет общаться с гостями, а также ходить по залу. На съемочной площадке будут присутствовать реальные зрители. В интернете такую инициативу встретили негативно.
Давид Шнейдеров: «Я не отношусь к этой инициативе отрицательно или негативно. Была замечательная программа «Куклы», где был потрясающий Борис Николаевич Ельцин, Черномырдин. Пекрасная была программа! Все зависит от качества а не от того, чья персона будет являться ведущей. Как говорили в Одессе до того, как оттуда все уехали, будем посмотреть», - заметил Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Тарантино в Каннах представил свой новый фильм
На Каннском кинофестивале прошла премьера нового триллера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» со звездным составом: в фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.
Давид Шнейдеров: «Тарантино для меня – режиссер, все фильмы которого нужно посмотреть. Лучше они или хуже, это – марка, это – бренд, это – знак качества. Это – Квентин Тарантино! Я с ним знаком. Это – потрясающий собеседник, удивительный человек. Жду – не дождусь фильма «Однажды в Голливуде». Я советую всем, как только эта картина выйдет в прокат, доказать, что не только «Мстителями» жив кинематограф»,- призвал он в эфире НСН.
Большинство зрителей оказались довольны финалом сериала «Игра престолов»
Большинство зрителей оказались довольны финалом сериала «Игра престолов». Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult, опубликованные на официальном сайте компании.
Давид Шнейдеров: «На то и замечательное произведение искусства, чтобы появились неоднозначные мнения. За те годы, что существует «Игра престолов», каждый из нас придумал свой финал. И когда этот финал не совпал с тем, что сняли авторы проекта, конечно, появились досада и возмущение. Вон, миллион человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон. Скиньтесь по сто тысяч долларов и вам еще пару сезонов снимут! Ну что, ждем, пока Джордж Мартин допишет две книги и надеемся, что «Игра престолов» не закончилась», - предложил Давид Шнейдеров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.