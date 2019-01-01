Шнейдеров: Давайте покажем, что кинематограф жив не только «Мстителями»

Давид Шнейдеров: «На то и замечательное произведение искусства, чтобы появились неоднозначные мнения. За те годы, что существует «Игра престолов», каждый из нас придумал свой финал. И когда этот финал не совпал с тем, что сняли авторы проекта, конечно, появились досада и возмущение. Вон, миллион человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон. Скиньтесь по сто тысяч долларов и вам еще пару сезонов снимут! Ну что, ждем, пока Джордж Мартин допишет две книги и надеемся, что «Игра престолов» не закончилась», - предложил Давид Шнейдеров.

