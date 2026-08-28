Что касается начала осени в целом, то оно будет характеризоваться теплом, даже несмотря на небольшое похолодание в середине первой декады.

«Первая декада будет достаточно теплая. Почти до середины первой декады температура воздуха будет находиться в пределах от 18 до 23°, в середине декады немножко посвежеет, градусов до 14-17, а затем к концу декады снова будем ждать роста температуры до 20°C и выше», — сообщил Ильин.

Ранее стало известно, что из-за сильных дождей и перекрытия ливневок в Хабаровске затопило улицы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

