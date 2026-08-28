Тепло, но с дождями: Синоптик пообещал комфортную погоду на 1 сентября
Классического «бабьего лета» в ближайшие недели не будет из-за осадков, но начало осени будет довольно теплым, рассказал НСН синоптик Александр Ильин.
Синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с НСН рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе 1 сентября, и почему конец лета и начало осени нельзя назвать классическим «бабьим летом», несмотря на тепло.
«Подоплек по поводу "бабьего лета" очень много. Сейчас ситуация похожа на "бабье лето" — температура под 20° и выше сохранится до конца августа и в начале сентября. Единственное, что будет портить общие впечатления настоящего классического, солнечного и сухого, "бабьего лета" — это кратковременные дожди, которые прогнозируются в отдельных районах Московской области и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. Да, и во вторник во второй половине дня в Москве дождик пройдет. Поэтому "бабье лето" такое: теплое, но с дождями», — отметил синоптик.
Подробнее Ильин остановился на погоде 1 сентября, отметив, что ожидаются комфортные температуры, однако без осадков не обойдется.
«1 сентября ожидается достаточно теплая погода. В утренние часы порядка 17-19°C, к полудню воздух уже прогреется до 20-24°. С утра без осадков при переменной облачности, затем небо потихонечку начнут затягивать облака, и во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. В западных районах Московской области он начнется раньше, а в Москве небольшие дождики стоит ожидать уже где-то после полудня», — рассказал он.
Что касается начала осени в целом, то оно будет характеризоваться теплом, даже несмотря на небольшое похолодание в середине первой декады.
«Первая декада будет достаточно теплая. Почти до середины первой декады температура воздуха будет находиться в пределах от 18 до 23°, в середине декады немножко посвежеет, градусов до 14-17, а затем к концу декады снова будем ждать роста температуры до 20°C и выше», — сообщил Ильин.
Ранее стало известно, что из-за сильных дождей и перекрытия ливневок в Хабаровске затопило улицы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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