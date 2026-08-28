«Газпром Арена» отказалась комментировать слухи о согласовании шоу Уэста
Представители «Газпром Арены» отказались комментировать слухи о якобы согласовании концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом пишет NEWS.ru.
«У нас нет комментариев по данному вопросу», - сказали представители площадки, указав на отсутствие официальной информации по данному вопросу.
Ранее администрация «Газпром Арены» отметила, что актуальная информация о концертах может публиковаться исключительно на официальных ресурсах компании Say Agency, которая является организатором мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также представители площадки заявили, что агентство начало рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения шоу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-директор Газманова получил семь лет колонии за мошенничество
- Гигиена в Сети: Почему не стоит бояться кибератак с участием ИИ
- ЦСКА анонсировал прощальный матч для Вагнера Лава
- В Зеленоградском театре объяснили, как воспитать зрителя
- В Москве появится новая театральная площадка на 600 мест
- Тепло, но с дождями: Синоптик пообещал комфортную погоду на 1 сентября
- «Газпром Арена» отказалась комментировать слухи о согласовании шоу Уэста
- Глава «ГРАНД Театра» объяснил, почему на сцене нет арт-хаусных проектов
- Арестовича заочно приговорили в РФ к 11 годам колонии за призывы к терроризму
- «Конь и трепетная лань»: В Театре МОСТ оценили итоги объединения с Моссоветом