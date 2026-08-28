«Газпром Арена» отказалась комментировать слухи о согласовании шоу Уэста

Представители «Газпром Арены» отказались комментировать слухи о якобы согласовании концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом пишет NEWS.ru.

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«У нас нет комментариев по данному вопросу», - сказали представители площадки, указав на отсутствие официальной информации по данному вопросу.

Ранее администрация «Газпром Арены» отметила, что актуальная информация о концертах может публиковаться исключительно на официальных ресурсах компании Say Agency, которая является организатором мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также представители площадки заявили, что агентство начало рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения шоу.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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