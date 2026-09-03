«Не были и не будут!»: Кинокритик Шнейдеров развеял грезы российских актеров о Голливуде
В Голливудском кино востребованы только американские актеры и небольшая часть испаноговорящих актеров, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Российские актеры никогда не были и не будут востребованы в американском кино, равно как и актеры других национальностей. Об этом НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Сильные русские характеры всегда были востребованы в Голливуде, а русские актеры привлекали своей эмоциональностью. Такое мнение выразил народный артист России художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимир Машков. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что Голливуд представляет собой серьезную площадку, открывающую обширные перспективы. Шнейдеров раскрыл, насколько сегодня востребован типаж «сильного актера» в голливудском кино.
«Во всем мировом кино востребованы сильные характеры, могут меняться лишь внешние составляющие. Если раньше при сильном характере мог считываться определенный типаж внешности, например, абсолютно хрестоматийно красивый Ален Делон, эффектный Жан-Поль Бельмондо, то сейчас сильные характеры — это Тимоти Шаламе. Однако по-прежнему остается типаж Мэтта Дэймона с лицом комбайнера из Оклахомы», — рассказал он.
При этом Шнейдеров напомнил, что у иностранных актеров, в том числе россиян, нет шансов на успех в голливудском кинематографе и строить иллюзий на этот счет не стоит.
«Российские актеры никогда не были и не будут востребованы в Голливуде. Это надо понять раз и навсегда. Равно как немецкие, французские, итальянские актеры. В Америке востребованы американские актеры и определенный пласт испаноязычных актеров. Потому что пол Америки говорит на испанском языке. Ни один русский актер не сделал серьезную карьеру в Голливуде, как и ни один французский. Кристоф Вальц, обладатель «Оскара», играет немцев. Жан-Клод Ван Дамм снимается в фильмах категории «Б» и играет иностранцев. Конечно, Голливуд — это всегда шаг в карьере. Сейчас эти шаги делают Марк Эдельштейн и Юра Борисов, у которого вечный Достоевский в глазах. Но ни один русский актер никогда не сравнится по популярности с Томом Крузом или Робертом Паттинсоном», — подытожил он.
Ранее стало известно, что российский психологический триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозеровым покажут в Республике Корея, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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