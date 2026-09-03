Российские актеры никогда не были и не будут востребованы в американском кино, равно как и актеры других национальностей. Об этом НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Сильные русские характеры всегда были востребованы в Голливуде, а русские актеры привлекали своей эмоциональностью. Такое мнение выразил народный артист России художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра "Современник" Владимир Машков. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что Голливуд представляет собой серьезную площадку, открывающую обширные перспективы. Шнейдеров раскрыл, насколько сегодня востребован типаж «сильного актера» в голливудском кино.

«Во всем мировом кино востребованы сильные характеры, могут меняться лишь внешние составляющие. Если раньше при сильном характере мог считываться определенный типаж внешности, например, абсолютно хрестоматийно красивый Ален Делон, эффектный Жан-Поль Бельмондо, то сейчас сильные характеры — это Тимоти Шаламе. Однако по-прежнему остается типаж Мэтта Дэймона с лицом комбайнера из Оклахомы», — рассказал он.