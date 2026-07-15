Правило «крайней необходимости»: Как оспорить штрафы за парковку у АЗС
Сотрудники ГАИ не будут штрафовать водителей, но есть и другие структуры, которые не подчиняются МВД, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил НСН, что отмена штрафов за неправильную парковку в районе АЗС не оправдывает нарушение.
На фоне перебоев с топливом в ряде регионов обострился вопрос штрафов за парковку в неположенных местах: водители вынуждены вставать под запрещающие знаки, чтобы дождаться заправки. В таких случаях МВД будет отменять штрафы за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» из-за очередей за бензином на АЗС, заявила Ирина Волк. Водители, которые получили штраф за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути к АЗС, смогут обжаловать постановления. Ольшанский поддержал такое решение МВД.
«Это решение правильное. Люди должны получать бензин, стоять в очереди, если это нужно. Все должны понимать, какое положение сейчас в стране и в мире. Одно стоит понимать: отменить можно будет то, что назначено сотрудником МВД, то есть сотрудником ГАИ. В целом ряде городов и областей, к сожалению, штрафы выносятся не сотрудниками полиции, а сотрудниками квазиструктур, например, МАДИ. Надо с них тоже спросить. Они тоже должны эти штрафы отменять. Чтобы оспорить такой штраф, надо писать в ГАИ. А если штраф начислила структура, подведомственная мэрии, то они могут сказать, что такого решения не принимали. Судья тогда скажет, что у него нет оснований. В любом кодексе есть такое понятие, как "крайняя необходимость". Поэтому, конечно, важно запечатлеть свой автомобиль в очереди на АЗС и написать, что машина находилась под знаком в силу крайней необходимости», — сказал собеседник НСН.
Ранее в Федерации независимых профсоюзов России указали, что длинные очереди на АЗС могут быть уважительной причиной опоздания на работу, так как они являются экстренными и форс-мажорными обстоятельствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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