Представитель МИД Мария Захарова ранее сказала, что введение Евросоюзом санкций в отношении российского мессенджера Мах не повлияет на его развитие, Брюссель стремится осложнить жизнь гражданам России на Западе. 13 июля Евросоюз расширил санкции против России, введя их против компании VK. В общей сложности в список внесены 11 физлиц и пять компаний. Давидян отметила, что опыт предыдущих лет — от отключения платёжных систем до блокировок отдельных сервисов — показал, что российская IT-отрасль способна не просто адаптироваться, но и наращивать независимость.

«Запад регулярно выпускает все новые запретительные меры против России. Из последнего — введение санкций по отношению к мессенджеру Max и социальной сети VK. ЕС бьёт по цифровым сервисам, во-первых, потому что видит в них угрозу собственной "информационной безопасности". Во-вторых, из-за того, что понимает, что это приведет к отказу от их платформ и информационных пузырей», — сказала собеседница НСН.