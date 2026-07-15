Идем своей дорогой: К чему приведут новые санкции ЕС против VK и Max
Санкции ЕС не скажутся на работе социальных сетей, российский IT-сектор продолжит развивать отечественные сервисы, сказала НСН Ирина Давидян.
Евросоюз продолжает расширять санкционные списки, включая в них российские IT‑сервисы. На этот раз под ограничения попали мессенджер Max и социальная сеть VK. Политолог Ирина Давидян в эфире НСН обратила внимание на два ключевых мотива, которые, по её мнению, стоят за этими решениями: стремление Запада защитить свою «информационную безопасность» и ожидание, что санкции подтолкнут пользователей к отказу от российских платформ.
Представитель МИД Мария Захарова ранее сказала, что введение Евросоюзом санкций в отношении российского мессенджера Мах не повлияет на его развитие, Брюссель стремится осложнить жизнь гражданам России на Западе. 13 июля Евросоюз расширил санкции против России, введя их против компании VK. В общей сложности в список внесены 11 физлиц и пять компаний. Давидян отметила, что опыт предыдущих лет — от отключения платёжных систем до блокировок отдельных сервисов — показал, что российская IT-отрасль способна не просто адаптироваться, но и наращивать независимость.
«Запад регулярно выпускает все новые запретительные меры против России. Из последнего — введение санкций по отношению к мессенджеру Max и социальной сети VK. ЕС бьёт по цифровым сервисам, во-первых, потому что видит в них угрозу собственной "информационной безопасности". Во-вторых, из-за того, что понимает, что это приведет к отказу от их платформ и информационных пузырей», — сказала собеседница НСН.
По её словам, несмотря на новые санкционные ограничения, в российском IT‑секторе сохраняется уверенный настрой на самостоятельное развитие.
«Санкции не скажутся на работе социальных сетей. Российский IT-сектор продолжит развивать отечественные сервисы: социальные сети, музыку, видео, игры и так далее. Россия уже смогла успешно пережить отключение Visa/Mastercard, блокировку приложений и бесконечные угрозы цифровому суверенитету России. В результате российский IT-сектор только окреп, появились свои аналоги, а также выросла независимость от западной инфраструктуры. Россия же идёт своей дорогой — технологического суверенитета и развития в IT-сфере. Max будет расти, VK — становиться ещё лучше, а наши пользователи получат доступные и качественные сервисы без оглядки на брюссельских чиновников», — добавила член Экспертного клуба «Дигория».
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал НСН, что взаимодействие ФАС и Apple будет протекать в вялотекущем формате, и для среднестатистических пользователей, скорее всего, мало что поменяется.
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