Аргентине посоветовали не надеяться только на Месси в полуфинале ЧМ

Сборная Аргентины рискует уступить Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года, если будет возлагать все надежды исключительно на Лионеля Месси. Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» высказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

По словам эксперта, ставка на одного кумира недопустима, и аналогичная проблема существует у англичан с их зависимостью от Харри Кейна.

Месси установил ассистентский рекорд ЧМ всех времен

«Я боюсь, что даже Аргентина, если будет надеяться только на одного Месси, то может не справиться с Англией», – подчеркнул экс-футболист сборной.

При этом сборная Англии выглядит более разнообразной в атаке благодаря наличию Джуда Беллингема, который способен как пробить штрафной, так и заработать пенальти, подчеркнул Пономарев.

Встреча между этими национальными командами состоится 15 июля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболистыЧемпионат Мира По ФутболуЛионель Месси

Горячие новости

Все новости

партнеры