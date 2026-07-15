Аргентине посоветовали не надеяться только на Месси в полуфинале ЧМ

Сборная Аргентины рискует уступить Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года, если будет возлагать все надежды исключительно на Лионеля Месси. Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» высказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

По словам эксперта, ставка на одного кумира недопустима, и аналогичная проблема существует у англичан с их зависимостью от Харри Кейна.