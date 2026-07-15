Аргентине посоветовали не надеяться только на Месси в полуфинале ЧМ
Сборная Аргентины рискует уступить Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года, если будет возлагать все надежды исключительно на Лионеля Месси. Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» высказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
По словам эксперта, ставка на одного кумира недопустима, и аналогичная проблема существует у англичан с их зависимостью от Харри Кейна.
«Я боюсь, что даже Аргентина, если будет надеяться только на одного Месси, то может не справиться с Англией», – подчеркнул экс-футболист сборной.
При этом сборная Англии выглядит более разнообразной в атаке благодаря наличию Джуда Беллингема, который способен как пробить штрафной, так и заработать пенальти, подчеркнул Пономарев.
Встреча между этими национальными командами состоится 15 июля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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